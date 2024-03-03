أصناف مميزة بتخفيض 30%.. تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور

كشف الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور، عن تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور: «للسنة الرابعة تواليا ينطلق المهرجان في حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، برعاية وزارتي الزراعة والصناعة، وفي هذا العام حظينا برعاية وزارة التنمية المحلية، ومحافظي الوادي الجديد ومطروح وأسوان والجيزة، كما شاركت أعداد ضخمة من المواطنين والعارضين، والمهرجان هذا العام يشهد زخما كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية في ظل وجود أصناف مميزة من التمور».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ودينا شرف: «نظمنا جولات في المحافظات الأربع الكبرى المنتجة للتمور في مصر، وهي الجيزة ومطروح والوادي الجديد وأسوان».

وتابع: «في هذه الجولات، قابلنا المنتجين والمزارعين وكلهم ممثلين في مهرجان هذا العام بقوة، ويشارك أكثر من 133 عارضا هذا العام، إضافة إلى عارضين من السعودية وليبيا والجزائر والأردن».

وواصل: «مصر لديها 75 نوعا من التمور معظمها تشارك في المهرجان، وتقل الأسعار في المهرجان عن السوق المحلية بنحو 30%، وهو ما يجعل الناس يشترون كميات كبيرة».