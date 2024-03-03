مواعيد ضعف المياه عن مدينة الواسطى ببني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، ضعف المياه في مدينة الواسطى شمال المحافظة، غدا الاثنين، لمدة 12 ساعة، بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي والمُرشحات بالمحطة القديمة، ما يترتب عليه توقف المحطة وضعف للمياه.

مواعيد ضعف المياه في مدينة الواسطى

وأشارت الشركة خلال بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، إلى ضعف المياه عن مدينة الواسطى غدا الاثنين من الساعة الثامنة 8 صباحًا وحتى الساعة الثامنة 8 مساءً.

ضعف المياه في مدينة الواسطى

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه، للقيام بأعمال التطهير الدورية وتخفيف الضغوط بمحطة مياه الواسطى القديمة شمال بني سويف.

تدبير سيارات مياه نقية

وناشدت شركة مياه الشرب في بني سويف، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، موضحة أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125، أو رقم الواتساب 01211175827 حال وجود شكوى في هذا الشأن.