محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وأجهزة منزلية مجانا لـ26 عروسا

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، 78 من الأجهزة الكهربائية والتي تضم «ثلاجة - بوتاجاز - غسالة»، لعدد 26 عروسا من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن.

تهنئة الفتيات المقبلات على الزواج

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، وحرص على إجراء حوارا مفتوح معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية، مقدما لهن النصائح الأسرية وحثهم على تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية تنعم بالحياة السعيدة.

تسليم مساعدات مالية

وقام المحافظ بتسليم مساعدات مالية لتلك الفتيات للمساهمة في تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية لهن، مشيرا إلى أنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة، كون الأسرة تعد اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع.

وأعربت الفتيات عن سعادتهن البالغة باللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهن ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهن، كما حرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقديم كل أوجه الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

والتقى المحافظ بعدد 100 حالة إنسانية، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين، بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من مليون جنيه، كما وجه بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم.

تسهيل إجراءات صرف معاشات تكافل وكرامة

وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حوارا مع الحالات للاستماع إلى مطالبها، موجها الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورا كل في قطاعه، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 23 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

كما وجه بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ5 حالات، وطالب مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 15 أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة.