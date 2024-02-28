محافظ المنوفية: التشغيل التجريبي للمحطة الوسيطة لتجميع القمامة الأسبوع المقبل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تنفيذ المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمدينة تلا، والتي وصلت إلى 96%، إذ تُقام على مساحة إجمالية 7600 م2 بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، وطاقة استيعابية 550 طن / يوم، وذلك وفقاً للعقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

استلام معدات المحطة

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم استلام اليوم معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية. وثمن المحافظ جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة، ويضم المعدات 4 رؤوس جرار ونصف مقطورة قلاب خلفية بسعة 40 متر مكعب وجرافة بسعة 1.3 متر مكعب ومغسلة مع كمبروسور وميزان بحمولة 100 طن.

ووجه المحافظ بتشكيل هيكل إداري للمحطة يشمل مدير وإداريين ويتم صقل مهاراتهم وتدريبهم على أليات تشغيل المحطة، بالإضافة إلى تدريب السائقين علي المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ علي المعدات، وذلك في إطار حرص محافظة المنوفية علي رفع كفاءة المنظومة وقطاع تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة .

موعد التشغيل التجريبي

وأوضح المحافظ أنه سيتم إجراء التشغيل التجريبي للمحطة في الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استفادة المحطة الوسيطة من المساحة المتاحة أمامها للتوسعة، وزيادة السعة التصميمية لها لتصل إلى 550 طن يومياً بدلاً من 230 طن يومياً. ويأتي هذا التوسع لاستيعاب التراكمات المتزايدة من القمامة نتيجة للزيادة السكانية والجمع اليومي. وأكد حرصه واهتمامه بدعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في خدمات النظافة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.