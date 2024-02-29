تطبيقات على الهاتف تُيسر خدمات وزارة الكهرباء على ذوي الهمم

تعمل الدولة المصرية على دمج ذوي الهمم في المجتمع بتقديم الدعم المطلوب لهم في عدة صور من بينها الخدمات، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، عن عدة تطبيقات على الهاتف المحمول لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات المقدمة منها.

أوضحت الوزارة أنه تم اطلاق تطبيقات إتاحة خدمات الكهرباء لذوي الهمم باعتبارهم مكوناً هاماً للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها الوطن وجزءًا رئيسًا من قوة العمل، حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر.

أهداف التطبيقات المقدمة لذوي الهمم

وتابعت الوزارة أن الهدف من تلك التطبيقات توفير تقنيات حديثة تخدم شريحة كبيرة من أبناء الوطن، وإتاحة المعلومات عن خدمات الكهرباء وكيفية الحصول عليها عن طريق لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، والتسجيلات الصوتية في برنامج المكفوفين، والإتاحة لتلقي شكاوى الكهرباء والاستفسارات الخاصة بخدمات الكهرباء من خلال برنامج خاص يتيح للأشخاص من ذوي إعاقات التخاطب أو السمع من الاتصال بجهات الخدمات العامة في الدولة.

أهم التطبيقات المقدمة لذوي الهمم

- يعتبر برنامج عرض الخدمات على «Windows» المتصل بشاشة 43 بوصة تعمل باللمس، والتي تم وضعها في مراكز الخدمة التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية، وأضيفت 4 شاشات تعمل باللمس لتوضيح الخدمات والمستندات المطلوبة لكل خدمة والخطوات اللازمة للحصول عليها، ليصبح عدد الفروع الداعمة لذوي الإعاقة 29 فرعا بدلا من 25 فرعا في العام السابق.

- تطبيق أندرويد يعمل على إتاحة الخدمات للصم والتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بكل خدمة وعرض المستندات المطلوبة بلغة الإشارة.

- تطبيق أندرويد يتيح الخدمات للمكفوفين التعريف بالخدمات وعرض المستندات والإجراءات الخاصة بكل خدمة عن طريق الصوت.

- تطبيق أندرويد وخدمة عملاء يعمل على التابلت بالفرع ويقوم بالترجمة إلى لغة الإشارة لسهولة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

- إتاحة إمكانية تحميل تطبيق المُحادثة على أي محمول يعمل بنظام الأندرويد لتمكين عدد أكبر من موظفي الخدمة ومراكز الخدمة من مساعدة ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

- تزايد أعداد مستخدمي تطبيق ذوي الإعاقة السمعية بنسبة 360% بالمقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد الذين قامو بتحميل البرنامج 1141 مستخدم.

- تم العمل على تطوير بعض مراكز الخدمة من الناحية الإنشائية والمعمارية ومراعاة المواصفات القياسية المطلوبة لسهولة مرور الكرسي المتحرك وعمل منحدرات خاصة له، وتوفير أماكن ملائمة لسهولة الوصول لمُقدمي الخدمة والحصول على خدمات الكهرباء بيسرودون عناء، وجاري العمل على البعض الأخر.

- تم توفير كراسي متحركة في بعض مراكز الخدمة المتميزة.

- تم سرعة الاستجابة وحل جميع الشكاوى الواردة إلى قطاع الكهرباء من خلال تطبيق "واصل" لذوي الإعاقة بإجمالي 356 شكوى حتى تاريخه منذ بداية المشروع.

تطبيق خدمات الكهرباء للصم

يوضح خدمات الكهرباء بلغة الإشارة والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

حمل التطبيق من هنـــــــــــــــا:

تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين

يعتمد على التسجيلات الصوتية لشرح الخدمات والإجراءات والمستندات المطلوبة ويمكن تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــا:

تطبيق واصل لذوي الهمم

تطبيق واصل للخدمات العامة لذوي إعاقات التخاطب والسمع والذى يقدم خدمة الإبلاغ عن الشكاوى والأعطال الخاصة بالكهرباء من خلال التواصل بلغة الإشارة عن طريق مكاملة مرئية ويمكن تحميل التطبيق من هنـــــــــــــــا: