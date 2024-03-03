القبض على رجل أعمال اختلق واقعة سرقة أثناء تغيير مبلغ كبير في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من (شريك بمصنع بلاستيك - كائن بمدينة السادات المنوفية) بأنه حال سيره بسيارة قيادته (مستأجرة) بدائرة القسم، فوجئ بـ4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي «بدون لوحات معدنية، بحوزة أحدهم سلاح ناري (طبنجة).

كما أدعى الشاكي أن المتهمين استولوا على مبلغ مالي (5 ملايين و650 ألف جنيه سبق تحصيلها من أحد عملائه). بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته أقر باختلاقه الواقعة بسبب قيامه بتحصيل مبلغ (4,1 مليون جنيه) من 4 أشخاص محددين لتغييرها للعملة الأجنبية من (عاطل - مقيم بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة) نظير تحصله على فارق في السعر، وعقب تسليمه المبالغ للأخير بالإضافة إلى مبلغ (3 ملايين جنيه) خاصة به «تم ضبطه لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية»، ولدى مطالبة أصحاب المبالغ المالية ادعى بتعرضه للسرقة لإيهامهم بسرقة أموالهم.