ضبط 48 معدة نقل ثقيل مخالفة خلال فبراير الماضي في مدينة الشروق (صور)

أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، شن عدد من الحملات المكبرة خلال شهر فبراير2024، استهدفت رصد مُعدات نقل ثقيل وتروسيكلات مخالفة.

ضبط 19 سيارة نقل قلاب

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 54 محضر مخالفة للمُركبات المضبوطة، مع التحفظ عليها بمقر الجهاز، وهي عبارة عن 19 سياره نقل قلاب و(2) سيارة خلاطة، و(2) سيارة مضخة، و(2) لودر يعمل أصحابها داخل المدينة بدون الحصول على تصريح، و4 قلابات يسير أصحابها بدون تشميع صناديق السيارات أثناء نقل المواد المحجرية، و4 قلابات تسريب رمال على نهر الطريق، و3 قلابات إلقاء مخلفات، و(2) خلاطة تعملان ليلاً، إضافه إلى التحفظ على 10 تروسيكلات مخالفه لشروط الترخيص، إضافة إلى استخراج 400 تصريح للمُعدات الثقيلة والسماح لأصحابها بالعمل داخل المدينه طبقاً لمواعيد محددة.

تكثيف الحملات الدورية

ووجه رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، باستمرار الحملات الدورية المتنوعه التي من شأنها تحقيق الانضباط والنظام بمحاور مدينة الشروق.