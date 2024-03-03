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«الزراعة» تكشف تفاصيل الموافقة على صرف 307 ملايين جنيه لمشروع البتلو

كتب:

منار مجدي
02:29 م | الأحد 03 مارس 2024
مشروع البتلو

مشروع البتلو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة وافقت على صرف 307 ملايين جنيه لتمويل المشروع القومي للبتلو، موضحا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء، ومشروع البتلو يلبي احتياجات المواطنين من مصادر البروتين من أصل حيواني.

زيادة أعداد الرؤوس المملوكة لدى المزارعين

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف القرش أن مصر بذلت جهدا كبيرا فيما يخص الإنتاج الحيواني، موضحا أن مشروع البتلو يهدف إلى زيادة أعداد الرؤوس المملوكة لدى المزارعين، بهدف ضمان مضاعفة الإنتاج بشكل كبير.

زيادة في أعداد الرؤوس بأكثر من 500 ألف رأس

وأشار إلى أن هذا المشروع في عام 2011 كان لا يتجاوز ميزانيته 100 مليون جنيه، بخلاف هذا العام الذي يصل ميزانيته إلى 8 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة أعداد الرؤوس بأكثر من 500 ألف رأس، موضحا أن هذا المشروع يوفر أيضا التغذية الخاصة برؤوس الماشية، ما يضمن زيادة النمو بشكل كبير. 

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