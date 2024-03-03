تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ترعة المريوطية.. ممشى وساحات انتظار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية، وذلك بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري، بطول 450 مترا، والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة، ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

معاينة جودة الخامات المستخدمة

وأوضح «راشد»، أن الأعمال ستشهد إنشاء ممشى سياحي، ومواقف حضارية، وساحات انتظار، وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

واطلع محافظ الجيزة، خلال جولته، على الرسومات الهندسية للمشروع بالموقع مع معاينة جودة الخامات المستخدمة.

الالتزام بالمواصفات المحددة

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال فرد طبقة الدقشوم للبدء في أعمال رصف الطريق الشرقي للمريوطية بطول 2.5 كم، بدءا من الملك فيصل حتى كوبري الصحابة بعرض 25 مترا، وذلك بعد توسعته، وإزالة كل التعديات على خطوط التنظيم، موجها بضرورة انشاء طريق خدمة وساحات انتظار علي جانبي الطريق.

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير البر الغربي لترعة المريوطية، موجها مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة، لتنفيذ الأعمال مع تدعيمه ببالوعات صرف مياه الأمطار.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بالتشديد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، ورفع مخلفات الرتش الموجودة ونواتج الأعمال أولا بأول.

كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بعدم السماح للمحلات والمقاهي بوجود تعديات على أرصفة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته، على تفقد الأعمال النهائية بموقف السرفيس الكائن بمنطقة المريوطية بجوار شارع الشيشيني، والذي من المقرر أن يضم عددا من خطوط الأقاليم، تتمثل في محافظات القليوبية وطنطا والإسماعلية، وخطوط داخلية تتمثل في بولاق كوبري الخشب، والمنيب دائري، موجها مديرية الإسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلى جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها، مما يسهم في نقل سيارات السرفيس بها لتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

وأستمع محافظ الجيزة، خلال جولته، إلى عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة، مؤكدا على المختصين بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. .