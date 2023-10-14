«الزراعة»: الدولة رفعت قيمة تمويلات مشروع البتلو لـ8 مليارات و263 مليون جنيه

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل التمويل الجديد من قبل المشروع القومي للبتلو، مؤكدًا أن المشروع شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة إذ بلغ حجم التمويل 8 مليارات و263 مليون جنيه للمستفيدين.

«القرش»: الدولة مهتمة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية

أضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن «هذا المبلغ يعكس اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، كما أن أي شخص يمكنه التواصل معنا بكل سهولة للحصول على التمويل».

تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن «التمويل يمنح على شقين، الأول لشراء الرؤوس والشق الآخر لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس، وتمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري».

شروط الاشتراك في مبادرة مشروع البتلو

أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك شروط للاشتراك في مبادرة التمويل الجديد لمشروع البتلو، مضيفا أنه يجب توفر المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، مشددًا على أن الأولوية تذهب لعددًا من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة، وبمجرد تقديم الطلب تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.

المشروع القومي للبتلو كان له أثرا مباشرا على توفير اللحوم الحمراء

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن المشروع القومي للبتلو كان له أثرا مباشرا على توفير اللحوم الحمراء، موضحًا أن «هدفنا تحسين دخل المزارع والمربي الصغير، حيث يحظى قطاع الزراعة باهتمام وأولوية كبيرة داخل الدولة المصرية ويشهد طفرات متتالية».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه «لكي نحقق النجاحات فإننا نساهم في عملية التمويل، وكل تمويلات الزراعة تدخل في نطاق المبادرات التي تحصل على فائدة منخفضة وهو ما يخدم المربين والمنتجين لتحقيق زيادة في العملية الإنتاجية الخاصة بهم وتعظيم إنتاجهم وتحقيق المزيد من العائد، كما أننا ندفع بقوافل بيطرية للكشف على الرؤوس، بالإضافة إلى عمليات الترقيم والتسجيل ما يجعل المتابعة أسهل لمنحها الحماية اللازمة».