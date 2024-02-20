ميناء دمياط البحري يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن بينما غادرت 10 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، موضحة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفًا و821 طنًا تشمل 5693 طن أسمنت معبأ و1106 أطنان مولاس و400 طن ملح معبأ و1774 طن رمل و114 ألفًا و88 طن كلينكر و16 ألفًا و545 طن يوريا و5815 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأكدت هيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلفت 45 ألفًا و802 طن تشمل 3500 طن سلاج و3467 طن زيت طعام و747 طن أبلاكاش و23 ألفًا و912 طن قمح و6245 طن فول و7931 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 973 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3678 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68 ألفًا و275 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104 آلاف و385 طنًا، كما غادرت 4 قطار بحمولة إجمالية 5044 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6363 شاحنة.