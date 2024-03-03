الحكومة: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية لأكثر من 9 مليارات جنيه خلال عام

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القار بمجلس الوزراء، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي 2022/ 2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 28.5%، مقارنة بالعام المالي 2021/ 2022.

القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع

ولفت المركز على الصفة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، وفقا لما أوضحته النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي خلال العام المالي 2022/ 2023، فجاءت النسب كالتالي:

- 58.3% القطاع العائلي.

- 16.1% قطاع الخدمات العام.

- 15.3% قطاع الأعمال الخاص.

- 7.4% قطاع الأعمال العام.

- 2.9% آخرى.