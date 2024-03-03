«مياه أسيوط» تفتح باب التعيين لعدد من الوظائف.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن حاجتها إلى شغل وظيفة محام لعدد 7 من المتقدمين للوظيفة الحاصلين على ليسانس حقوق، أو ليسانس شريعة وقانون من المقيمين في مدينة أسيوط، وذلك للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم (1) لسنة 2024، وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للشركة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف شركة مياه أسيوط

ووفقا لإعلان الشركة، فإنها تحتاج إلى 7 محامين للعمل لديها والأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف كالتالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي وجهين، مثبت بها محل الإقامة «أول أسيوط - ثان أسيوط» قبل 1/1/2023 فقط.

2- صورة المؤهل الدراسي بالألوان.

3- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر بالألوان.

4- صوره الموقف من التجنيد بالألوان بالنسبة للذكور.

5- صوره كارنية اشتراك النقابة حديث لعام 2024، مثبت به قیده بالاستئناف ساري بالألوان.

6- أصل شهاده قيد حديثة من النقابة العامة للمحامين المشتغلين.

وناشد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالشروط الواردة في الإعلان سعيا لتطبيق خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه.

مواعيد التقديم لوظائف شركة مياه أسيوط

وقال اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية، شارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية، نظير مبلغ 250 جنيها.

وأضاف، أن استلام الأوراق يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل بدء المسابقة، أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان، أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها.

وأكد، أنه سيتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين، وكذلك مواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية والنتيجة النهائية، على الموقع الإلكتروني (WWW. ASCWW. COM. E.g) والصفحة الرسمية للشركة.