وظائف وزارة العمل في 5 محافظات.. رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر أكثر من 2500 وظيفة خالية في 5 محافظات، تشمل القاهرة والجيزة وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج، لمختلف الأعمار والمؤهلات، وذلك بحسب ما ورد في نشرة التوظيف النصف شهرية التي أعلنتها وزارة العمل خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل في 5 محافظات، وطرق التقديم والرواتب ومميزات كل وظيفة، فضلًا عن وظائف ذوي الاحتياجات الخاصة 2024.

وظائف وزارة العمل في 5 محافظات

وبلغ عدد وظائف وزارة العمل في 5 محافظات نحو 2500 وظيفة خالية في 5 محافظات، منها 1965 وظيفة في القاهرة، وأكثر من 400 وظيفة في الجيزة، و60 وظيفة في محافظة أسيوط، و40 فرصة عمل خالية في البحر الأحمر، و28 وظيفة في محافظة سوهاج.

وظائف محافظة القاهرة 2024

وجاءت وظائف محافظة القاهرة 2024 كالآتي:

مطلوب مهندس كهرباء وميكاترونيكس في شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية، للأعمار ما بين 30 وحتى 45 سنة، شريطة أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل عال وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ضواغط الهواء، ويحدد الراتب حسب المقابلة مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وحوافز ومكافآت، ويتم التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول حسين البارودي عبر الرقم 01227845174.

وتحتاج شركة أميناتيت مصر للفيبر جلاس، لتوظيف 3 مهندسي إنتاج بكالوريوس هندسة، ومهندس أتوميشن بكالويوس هندسة، و3 فني أول صيانة ميكانيكا، و2 فني أول صيانة كهربائية، وفني ميكانيكا معدات ثقيلة، وفني كهرباء معدات ثقيلة، و70 فني إنتاج، وسائق كلارك، من حملة المؤهلات المتوسطة وأعمار تتراوح بين 30 وبحد أقصى 40 سنة، على أن يتم التقديم لدى المدير المسؤول عبر الرقم «01099910103».

وتطلب شركة بريجو للأغذية، 10 مساعد مدير، و100 عضو فري براتب 3500 جنيه، و100 مشرف مطعم براتب 5200 جنيه، و50 عامل إنتاج وتعبئة وتغليف براتب 4500 جنيه، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية وسكن للمغتربين ووجبة، وإجازات أسبوعية وسنوية، إذ يتم التقديم عبر الاتصال بالمدير المسؤول محمود العزازي عبر الأرقام الآتية 01068872881، و01008660311.

وتتوافر وظائف 100 فرد أمن في شركة حراسات للأمن والحراسة، برواتب 4500 جنيه، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وبوليصة تأمين، وإجازات سنوية وأرباح، للأعمار من 21 وحتى 45 سنة، شريطة الحصول على مؤهلات عليا أو متوسطة، على أن يتم التقديم من خلال المدير المسؤول خلود حسن عبر الرقم 01276172548.

وتكشف شركة الثريا للخدمات الأمنية، عن حاجتها لـ150 مراقب أمن، برواتب تتراوح من 4000 وحتى 5000 جنيه، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين وإجازات سنوية وأرباح، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، بدءًا من 20 سنة فأكثر، على أن يتم التقديم من خلال المدير المسؤول جمال مرسي عبر الرقم 01029933638، و01110233715.

كما أعلنت المصرية الأوروبية للأمن والحراسة حاجتها إلى 400 فرد أمن إداري، منهم 200 فرد ومشرف أمن إداري في مصانع بالعبور برواتب تتراوح بين 4800 وحتى 5800 جنيه، وسكن مجهز، و4 أيام راحة ووجبات رمضانية، وتأمينات صحية واجتماعية وإجازات سنوية ومكافآت، بالإضافة إلى 100 مشرف أمن إداري العاصمة الإدارية براتب 4500 جنيه وسكن مجهز و4 أيام راحة، و100 فرد أمن إداري في معهد تعليمي بالتجمع الثالث براتب 4600 جنيه وسكن مجهز و4 أيام راحة، ويتم التقديم عبر الاتصال بالمدير المسؤول عبر الأرقام 01113714156 و01022151740، أو سارة فهمي عبر الأرقام و01220946209 و01060229639.

كما تطلب نفس الشركة 125 موظفًا منهم 115 فرد ومشرف أمن إداري في المطرية براتب يتراوح بين 4 آلاف وحتى 5 آلاف جنيه، و4 أيام راحة، ووجبة رمضانية، بالإضافة إلى 20 فرد أمن إداري في فندق بالمهندسين براتب 4250 جنيها، ووجبتين فندقيتين، و4 أيام راحة، ومكافأة شهرية.

وتعلن نفس الشركة حاجتها إلى 120 فردا ومشرف أمن في شركة بترول بمدينة نصر، برواتب تتراوح بين 4750 وحتى 5500 جنيه، مع 4 أيام إجازة ووجبة، بالإضافة إلى 5 أخصائي توظيف من الجنسين شريطة وجود خبرة سنتين في التوظيف والتعامل مع الكومبيوتر برواتب تتراوح بين 5 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه، و50 مشرف أمن إداري مخازن ببنها برواتب تبدأ من 6000 جنيه.

وظائف ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

وأعلنت الجامعة الأمريكية عن توفير وظائف ذوي الاحتياجات الخاصة 2024 إذ كشفت حاجتها لـ 6 موظفين من ذوي الهمم «إعاقة خفيفة»، منهم 3 إداري أول «سكرتير»، و3 إداري خدمات «سكرتير» للعمل في الجامعة الأمريكية، شريطة الحصول على مؤهل عال، وإجادة اللغة الإنجليزية كاملة تحدث وكتابة، والتعامل مع برامج «M.SوSAP» إجادة كاملة، وخبرة تتراوح من سنتين لـ 4 سنوات، ويتم التقديم عبر «Peoplecapability@aucegypt.edu».

وظائف محافظة الجيزة اليوم

وجاءت فرص الوظائف الخالية في محافظة الجيزة كالآتي:

وظائف وزارة العمل محافظة أسيوط

وفيما يخص وظائف وزارة العمل محافظة أسيوط فإنّها تأتي كالآتي:

وظائف وزارة العمل البحر الأحمر

وبحسب نشرة التوظيف فإنّ وظائف وزارة العمل محافظة البحر الأحمر كالآتي:

وظائف وزارة العمل سوهاج

وتأتي وظائف وزارة العمل سوهاج كالآتي: