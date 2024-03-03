«القاهرة الإخبارية»: 50 غارة إسرائيلية خلال 6 دقائق في خان يونس

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، إذ جرى استهداف مركبة في دير البلح بقطاع غزة، بغارة إسرائيلية، أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات.

استهداف منزل عائلة أبو عنزة

وأضاف مراسل القناة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ايضا محافظة رفح، وتحديدا منزل عائلة أبو عنزة، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا وإصابة العشرات، ومازال هناك عدد كبير من المفقودين أسفل الركام، بينهم 6 أطفال دون سن الـ10.

50 غارة باتجاه مناطق متعددة في أقل من 6 دقائق

وأشار جبر إلى أن هذه الجريمة تنطبق مع الجرائم الأخرى المرتكبة في المنطقة الشمالية لمنطقة خان يونس، تحديدا جنوب مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، إذ شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 50 غارة باتجاه مناطق متعددة في أقل من 6 دقائق، موضحا أن هذه الغارات المتتالية أدت إلى دمار هائل في تلك البلدة.