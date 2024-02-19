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«الأوبرا»: «ليالي سعودية مصرية» بداية لسلسلة من الحفلات

كتب:

منة شبانة
08:12 م | الإثنين 19 فبراير 2024
خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية

خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية

قال خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصريّة، إنّ حفلة «ليالي سعودية مصرية» بدار الأوبرا المصرية، بالأمس هي أول التعاون ما بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفية السعودية، لافتًا إلى أنها ستكون بداية لسلسلة من الحفلات، سواء من أبناء دار الأوبرا، أو نجوم المملكة العربية السعودية.

حفلة ليالي سعودية مصرية بالأوبرا

وأضاف «داغر» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «التعاون بين مصر والسعودية أو كل الدول العربية لازم يكون هو الطبيعي، ولازم يبقى موجود دايمًا، لأن ده هيؤدي بالتأكيد للتبادل والتنوع في الأفكار والثقافات وأيضًا الحفلات الموسيقية، وده هيعود بالأثر على تطوير الموسيقى العربية بشكل كبير».

كل نجوم مصر والسعودية

وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية: «حفلة ليالي سعودية مصرية أمس، هي حفلة مقصود تجميع كل نجوم مصر والسعودية، في حفلة واحدة، لكي تكون بداية لانطلاقة قوية في الفترة المقبلة».

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بقلم منة شبانة