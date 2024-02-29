عضو بـ«النواب»: الدولة تعمل على تحقيق الدمج والشمولية لذوي الهمم

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اتسمت بالمكاشفة والمصارحة بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة.

فرصة لتعزيز قدرات ذوي الهمم

وأوضحت في بيان لها، أن تخصيص الرئيس السيسي 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، دليل على إنسانيته ودعمه المستمر لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة أن هذه الخطوة رسالة قوية من المجتمع، تؤكد احترام حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وفرصة جيدة لتعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن هذا القرار يسهم في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، وتحسين نوعية حياتهم، ودمجهم في شوق العمل والمضي قدما لتحقيق أحلامهم.

تحقيق الدمج والشمولية

وأضافت أن الدولة تعمل على تحقيق الدمج والشمولية من كل المستويات لأصحاب الهمم، بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

وأشارت إلى أن تسليط الضوء على غزة والشعب الفلسطيني بمثابة تأكيد من الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية.