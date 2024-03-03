عاجل.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن.. «انخفض 90 جنيها»

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 3-3-2024، انخفاضا كبيرا في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 90 جنيهًا في الوقت الحالي، مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، مستوى 2690 جنيها، مقارنة بـ2780 جنيها في التعاملات الصباحية.

جرام الذهب عيار 24 سجل 3074 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2306 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1793 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 21 ألفا و520 جنيها.