هل يستمر العمل في مقار الشهر العقاري لفترة مسائية خلال رمضان؟

يُقدم الشهر العقاري العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين على مستوي الجمهورية لتلبية احتياجاتهم، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، تساءل البعض عن استمرار العمل في مقار الشهر العقاري خلال الفترة المسائية أم لا.

هل يوجد فترة مسائية في رمضان للشهر العقاري؟

ونظرًا لطبيعة شهر رمضان، فإن هناك تغيير في مواعيد العمل داخل بعض المصالح الحكومية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» هل يوجد فترة مسائية في رمضان للشهر العقاري؟

ووفق ما أعلنت وزارة العدل عن المواعيد الخاصة بعمل مكاتب الشهر العقاري في رمضان 2024، ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءًا.

ويقدم الشهر العقاري العديد من الخدمات للمواطنين التي تساهم في إنجاز مطلباتهم بكل سهولة ويسر، كما يمكن حجز موعد إلكترونيا قبل التوجه إلى مقر الفروع كالتالي:

1- يمكن للشخص حجز ميعاد «أون لاين» بعد اختيار الفرع الأقرب له، ومن ثم يقوم بإدخال الرقم القومي ونوع المحرر الذي يريد استخراجه.

2- تقديم خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب الممكنة من حيث عدد المنتظرين.

3- تقديم خدمة الاستعلام عن سريان محرر مميكن.

4- تقديم خدمة تحرير التوكيل من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل واختيار نوع الوكيل وتحديد موعد واستلام المحرر، وسداد الرسوم المحددة.