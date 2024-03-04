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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 4-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:24 ص | الإثنين 04 مارس 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية.

ويرصد لكم «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنبن 4-3-2024 في البنك المركزي المصري، نحو 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنك الأهلي المصري، نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في بنك مصر، إلى نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في بنك القاهرة، نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.

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