خبير يوضح أسباب انخفاض سعر الريال بعد انهيار الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر الريال السعودي في السوق الموازية اليوم، ليسجل11 جنيهًا و40 قرشًا، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها سعره لهذا المستوى، بعد إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة، وفقا لآخر تحديثات لأسعار السوق الموازية، يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار الدولار وتوجيه الدولة ضرية قاضية للعملة الخضراء مؤخرا، بعد دخول كميات كبيرة من الدولارات إلى البلاد في صفقات كبرى.

سبب تراجع الريال السعودي

وفسر الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أسباب تراجع سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازية، بأنه وضع طبيعي بعد أن تعافى الاقتصاد المصري عقب استلام أول دفعة من أرباح الصفة الاستثمارية الكبرى، مما أدى لتدفق العملات الأجنبية إلى البنك المركزي المصري.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-3-2024 في البنك المركزي المصري الذي سجل 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 8.24 للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة لـ 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.