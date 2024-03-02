طن الحديد يتراجع 7 آلاف جنيه بسبب انخفاض سعر الدولار

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 2 مارس 2024، تراجعاً ملحوظاً، في الأسواق، بالتزامن مع التراجعات المتتالية التي يشهدها سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض سعر طن الحديد اليوم السبت في مصر، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية اليوم، وفقاً لآخر تحديثات أسعار الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد الكومي

- تراجع سعر طن حديد الكومي في مصر بنحو 7 آلاف جنيهاً، ليسجل سعر الطن نحو 45000 جنيهاً، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العلا

- تراجع سعر طن حديد العلا في مصر بنحو 6700 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 44800 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز

- تراجع سعر طن حديد عز في مصر بنحو 7020 جنيهاً، ليسجل سعر الطن نحو 46500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجارحي

- تراجع سعر طن حديد الجارحي في مصر بنحو 1000 جنيه ليسجل سعر الطن نحو 47300 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

- تراجع سعر طن حديد مصر ستيل في مصر بنحو 6500 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 45500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجيوشي للصلب

- تراجع سعر طن حديد الجيوشي للصلب في مصر بنحو 6500 جنيه ليسجل سعر الطن نحو 45500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

- استقر سعر طن حديد المصريين اليوم في مصر، ليسجل سعر الطن نحو 49920 جنيهًا شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد بشاي

- استقر سعر طن حديد بشاي اليوم في مصر، ليسجل سعر الطن نحو 54000 جنيهاً، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة

سعر السويس للصلب

- استقر سعر طن حديد السويس للصلب اليوم في مصر، ليسجل سعر الطن نحو 53520 جنيهاً، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة

سعر حديد المراكبي

- استقر سعر طن حديد المراكبي اليوم في مصر، ليسجل سعر الطن نحو 53520 جنيهاً، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة

سعر حديد العشري

- استقر سعر طن حديد العشري اليوم في مصر، ليسجل سعر الطن نحو 53000 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.