توافد المهندسين للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية (صور)

توافد أعداد كبيرة من المهندسين للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، وتستمر إجراءات تسجيل الحضور تمهيدًا لانعقادها بعد اكتمال النصاب القانوني.

الجمعية العمومية للمهندسين

يُذكر أن المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، أعلن تأجيل انعقادها لمدة ساعتين، تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، إضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد اتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.