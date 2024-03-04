سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنك المركزي المصري، حوالي 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنك الأهلي المصري، نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في بنك مصر، حوالي 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في بنك القاهرة، نحو 8.38 جنيه للبيع، و8.42 جنيه للشراء.