سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في مصر، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي، وفق آخر تحديثات للمواقع الرسمية اابنوك.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنك المركزي المصري 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنك الأهلي المصري مسجلا 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في بنك مصر، إلى 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في بنك القاهرة، 8.38 جنيه للبيع، و8.42 جنيه للشراء.