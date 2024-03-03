أميرة سليم تغني من أجل السلام احتفالا بيوم المرأة العالمي في باريس

تشارك السوبرانوا العالمية أميرة سليم، في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، 8 مارس المقبل بالمعهد العالمي العربي بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان الموسيقى من أجل السلام، تحت رعاية سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا.

تفاصيل حفل أميرة.. تعبير عن الهوية المصرية

أوضحت السبرانو أميرة في بيان، أن الحفل سيشهد إعلان اتحاد الفنانين من أجل السلام، الذي يعبر بقوة عن الهوية المصرية بالأغاني والألحان، إلى جانب تعبيره عن الحداثة والروح المميزة التي سبقت عصره، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الأمسية الموسيقية الاستثنائية.

وأضافت أميرة سليم: «ندعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الدعوة الموسيقية الجميلة للسلام من أجل تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، ويشاركها في الحفل العازفتان الموهوبتان الأخوات أيوب، ويقود الأوركسترا محمد سعد باشا».

آخر أعمال السبرانو أميرة سليم

كان آخر أعمال السوبرانو العالمية أميرة سليم، أنشودتي أنا المصري وقوم يا مصري، من خلال فيديو كليب، وطرحتهما خلال حفل كبير بالمتحف القومي للحضارة، الذي تزامن مع احتفالات ثورة يوليو المجيدة.