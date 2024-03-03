«البحوث الفلكية» يحسم الجدل بشأن موعد أول أيام شهر رمضان

حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجدل الدائر بشأن موعد أول أيام شهر رمضان، وذلك بعد ما أثارت عدد من المواقع الإخبارية تضاربًا حول كون أول أيام شهر رمضان سيكون الثلاثاء المقبل وهو ما أوضحت حقيقته البحوث الفلكية.

الاثنين أول أيام شهر رمضان

وأكد المعهد في بيان، أن الاثنين الموافق 11 مارس الجاري، سيكون أول أيام الشهر الكريم وفقًا للحسابات الفلكية، وأن الرأي النهائي سيكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر الكريم.

موعد استطلاع هلال رمضان

وأوضح المعهد، أن الأحد المقبل، الموافق 29 شعبان، سيجرى استطلاع هلال شهر رمضان بالاشتراك مع دار الإفتاء المصرية.

وأشار إلى أن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024، على أن يبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «13 – 15 دقيقة»، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «4 - 22 دقيقة».