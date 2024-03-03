بعد 47 عاما من وفاته.. مغني الروك إيلفيس بريسلي حاضر في رمضان 2024

شعر مستعار ونظارة كلاسيكية وجيتار يحمله بين يديه، بهذه الهيئة ظهر «طبازة» خلال البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8 الذي سيعرض في رمضان 2024، ليجسد شخصية مغني البوب الشهير إلفيس بريسلي في أحداث تشويقية مميزة.

طلة مميزة وأداء لافت للأنظار، ظهر بهما الفنان عبد الرحمن ظاظا في شخصية «طبازة»، التي قدمها في مسلسل الكبير أوي، فكانت من أشهر جمله «ليو يا كبير» وذلك بسبب إصابته بداء القطط، الذي بات يلازمه طيلة الوقت ويجعله يتحدث مثلها، ويضيف حرف الـ«واو» في نهاية كل كلمة.

مغني الروك الشهير في رمضان 2024

مغني الروك الشهير إيلفيس پريسلي، الذي فارق الحياة منذ 47 عامًا، اسم ذاع صيته في عالم الغناء، وقدم أيضًا العديد من الأدوار التمثيلية التي جعلته يحظى بمكانة خاصة في قلوب محبيه، فلقبه البعض بـ«ملك الروك أند رو» و«الكينج».

أحداث تشويقية ومثيرة ظهرت في البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8، الذي يترقب الجمهور عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وذلك بعد أنّ لاقت الأجزاء السابقة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ليعود أبطاله مجددًا في الجزء الثامن، والمقرر عرضه على مدار 30 حلقة في رمضان.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويُذاع مسلسل الكبير أوي 8 على مجموعة من القنوات الناقلة، منها شبكة قنوات «on»، إلى جانب عرضه على منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل، وهو من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.