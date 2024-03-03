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دراما المتحدة

ضبط 125 بطاقة تموينية داخل مخبز بالإسكندرية لاستخدامها في الضرب الوهمي

كتب:

خالد غنيم
05:32 م | الأحد 03 مارس 2024
المهندس محمود القلش

المهندس محمود القلش

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بـ«تموين الإسكندرية»، إنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، لمتابعة المخابز البلدية، والتفتيش الدوري عليها للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، أصدر المهندس أحمد ابراهيم، وكيل الوزارة، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة المخابز البلدية.

ضبط 125 بطاقة تموينية في الإسكندرية

وأشار المهندس محمود القلش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وإشراف السيد عبد الله، رئيس الرقابة، نفذت حملة تموينية على مخابز الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بدائرة الإدارة؛ لحيازته وتجميعة عدد 125 بطاقة تموينية ذكية بغرض الضرب الوهمي والتربح من فارق الدعم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بالإسكندرية، أن حملات التموين مستمرة بشكل يومي ودوري، على جميع الأنشطة الغذائية بمختلف مراحلها من التصنيع، وحتى الوصول للمستهلك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وللحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطن المصري.

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بقلم خالد غنيم