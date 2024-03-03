نصائح التغذية السليمة في رمضان 2024.. 13 خطوة لإفطار وسحور صحي

قدم المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد أحمد، مدير المركز، اليوم الأحد، نصائح عدة عن التغذية السليمة في رمضان وأهم وجبات الإفطار والسحور، وذلك بمنطقة بشاير الخير 3 و5.

وتقدم «الوطن» 6 نصائح عن التغذية السليمة في شهر رمضان بحسب ما قدمته الدكتورة داليا طايل، أستاذ التغذية بالمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية.

نصائح التغذية السليمة في رمضان

- زيارة الطبيب المعالج لمتابعة الحالة الصحية لمريض السكر وتنظيم تناول الادوية خلال الشهر الكريم.

- الإفطار على تمرة وكوب ماء ثم الصلاة ثم تناول طعام الإفطار.

- شرب السوائل وأهمها الماء أثناء فترة الفطار ما بين المغرب وحتى الفجر.

- الإقلال من تناول الحلويات الرمضانية.

- وجبة السحور يجب أن تحتوي على مصدر للبروتين والماء وفيتامينات وأملاح معدنية «الفول والبيض، والزبادي واللبن الرايب - وخضروات طازجة».

- يمكن تعويد الأطفال على الصيام والاهتمام بتناول الأطعمة المتنوعة المحتوية على كل العناصر الغذائية.

كما قدمت الدكتورة دعاء جنينة، أستاذ التغذية بالمعهد العالى للصحة العامة جامعة الإسكندرية، نصائح هامة للتغذية أثناء السحور:

نصائح عامة أثناء السحور في رمضان

- عدم تناول السحور مبكرا وحاول تأخيره قدر المستطاع حتى لا تشعر بالجوع مبكرا.

- التأكيد على تناول النشويات بكثرة في السحور يؤدي للارتفاع المفاجئ للسكر والذي يليه انخفاض السكر خلال 3-4 ساعات ما يؤدي للجوع.

- تناول الأطعمة المحتوية على البروتينات والدهون في السحور يؤدي إلى الشبع لفترة طويلة مع الحفاظ علي مستوى السكر في الدم بدون ارتفاع.

النصائح العامة أثناء الإفطار في رمضان

- يجب أن يبدأ الإفطار بالماء بمعدل كوب أو اثنين للتعويض السريع للجفاف مع 1 إلى 3 تمرات لرفع المتوسط للسكر في الدم، وتعويض نسبة البوتاسيوم المفقودة والتي يحتاجها الجسم.

- قم بصلاة المغرب قبل تناول الطعام أو انتظر 15-20 دقيقة قبل تناول الطعام

- اشرب كميات كبيرة من الماء وليس العصائر بين الإفطار والسحور فالجسم يحتاج إلى من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.

- اذا تناولت وجبه خفيفة بين الإفطار والسحور، تكون حبه واحدة من الفاكهة الطازجة او الخضروات الطازجة كالجزر أو الخيار أو المكسرات.

- تجنب الحلويات المحتوية على كميات عالية من السكر بعد الإفطار.