جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر العلمي «الطب البيطري ورؤية مصر 2030»

تشهد جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي التاسع عشر حول «الطب البيطري ورؤية مصر 2030»، والذي تنظمه كلية الطب البيطري بالجامعة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري، بجامعة بدر بأسيوط، وذلك غدًا الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالقاعة الثمانية بالمبني الإداري بالجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الحامعة، والدكتور مصطفى محمد كمال رئيس جامعة بدر بأسيوط، وإشراف الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، ورئيس المؤتمر، والدكتور ساري خليل عبد الغفار عميد كلية الطب البيطري جامعة بدر بأسيوط، ورئيس المؤتمر.

نشر ثقافة البحث العلمي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المؤتمر يستهدف؛ نشر ثقافة البحث العلمي الهادف، وتوجيهها نحو التطبيق العلمي الملموس، وإيجاد الحلول العلمية، والعملية؛ لتنمية الثروة الحيوانية، بما يخدم رؤية مصر 2030.

وتابع: كما يناقش المؤتمر أمراض الحيوان، والدواجن، والأحياء المائية المستوطنة، والوافدة، وسبل مواجهتها، وذلك من خلال تبادل الأفكار، والدراسات بين العلماء، والباحثين علي كافة المستويات؛ المحلية والإقليمية، والدولية؛ لتطوير الأساليب البحثية في العلوم الطبية البيطرية، بالإضافة إلي استعراض الرؤي المستقبلية؛ في مجال البحوث الإكلينيكية «التشخيص - العلاج - الوقاية»، والرقابة الصحية على الأغذية ذات الأصل الحيواني، وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة، وطرق الوقاية منها.

يأتي المؤتمر بتنظيم من الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام المؤتمر، والدكتور ثابت عبد المنعم أستاذ الطب الشرعي والسموم المتفرغ، ومقرر المؤتمر، والدكتور عوض عبد الحافظ إبراهيم أستاذ طب الطيور والأرانب المتفرغ، ورئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور عبد الرحيم حسن عطاي أستاذ مساعد التشريح والهستولوجي، بكلية الطب البيطري، جامعة بدر بأسيوط، وسكرتير المؤتمر.

فعاليات المؤتمر

ومن جانبها، أفادت الدكتورة مديحة درويش، أن فعاليات المؤتمر تمتد على مدار يومين 4، 5 مارس، ويناقش في اليوم الأول بجامعة أسيوط، عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها؛ الطب البيطري ورفاهية الإنسان، وصناعة الدواجن وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وامتحان مزاولة مهنة الطب البيطري، وأمراض طب الطيور والأرانب، ويتناول اليوم الثاني للمؤتمر بجامعة بدر، جلسات علمية مهمة، تدور حول؛ المورينجا شجرة المستقبل الطبي والغذائي والاقتصادي في العالم العربي، والأمراض الطفيلية حيوانية المنشأ، الباثولوجيا والهستولوجيا، والطفيليات والسموم.