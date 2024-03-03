«شباب الإسكندرية» تنظم أنشطة وتدريبات خاصة لدعم «قادرون باختلاف»

ينظم مكتب «قادرون باختلاف»، في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، أنشطة خاصة لذوي الهمم، منها تدريبات رياضية ومشغولات فنية، بمراكز تنميه الفنون والإبداع التابعة لمراكز الشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالأنشطة الخاصة لذوي الهمم، لدمجهم في المجتمع وعدم تهميشهم.

تدريبات رياضية ومشغولات فنية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في مكتب «قادرون باختلاف»، عبارة عن تدريبات رياضية ومشغولات فنية بعدد من مراكز الشباب بالإسكندرية، منها مركز تنميه الفنون والإبداع بمركز شباب السيوف، وعدد من مراكز الشباب الأخرى، بهدف تنمية مواهبهم وإعطاءهم الفرصة للإندماج بالمجتمع، والعمل على عدم تهميشهم.

وأكدت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بشريحة ذوي القدرات والهمم، في ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة، ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف، وتوفير الإمكانيات كافة لهم، ودمجهم في المجتمع.