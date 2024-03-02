«شباب الإسكندرية» تطلق مبادرة «فوتوغرافيا رياضية» لتشجيع المواهب

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للشباب، مبادرة «فوتوغرافيا رياضية» لاختيار أفضل شباب مصورين رياضيين على مستوى المحافظة.

المبادرة تهدف إلى تشجيع الإبداع

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتستمر مراكز شباب عروس المتوسط في تقديم خدماتها المجتمعية، وتفتح أبوابها من جديد لأحد أهم وأكثر المبادرات المجتمعية التي تخدم قطاعًا عريضًا من المجتمع السكندري، وتشجيع شباب المصورين على الإبداع والتنافس في هذا المجال.

أصغر المشاركين في المبادرة

ومن المشاركين في المبادرة، نور الدين خالد، أصغر مصور رياضي سكندري معتمد لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم، إذ يقول إنه طالب بالسنة الأولى في قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، واستطاع أنّ يحقق حلمه ويغطي جميع المباريات التي تُقام بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه في أثناء التغطية، لا بد من إيجاد لقطة مميزة أو غريبة في أثناء سير المباراة: «شاركت في المسابقة بعدة صور، أهمها لشيكابالا ولحارس مرمى منتخب الوطني للسيدات تحت 20 سنة».