تأجيل دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات «المحامين» إلى 6 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل دعوى قضائية تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام، في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل، لجلسة 6 مارس من الشهر الجاري.

الدعوى تختصم نقيب المحامين

حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود، وعصام فاروق محمد، وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911، واختصمت نقيب المحامين، ورئيس وضاء اللجنة القضائية؛ لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

الدعوى تطالب باستبعاد اسم عاشور من كشوف الترشح

وطالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.

يذكر أنّه حال قبول الدعوى أمام المحكمة، فأنّ سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين لن يستطيع يخوض الانتخابات على مقعد النقيب العام للمحامين، ويمكنه الطعن على حكم القضاء الإداري إذا لم يرتض الحكم، وتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا لا طعن عليه.