مفاجأة سارة من البنك الأهلي لملايين المواطنين بمناسبة رمضان.. إليك التفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري المملوك للدولة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بمناسبة شهر رمضان يمكن التقسيط باستخدام بطاقات الائتمان على 6 أشهر دون فوائد مع إمكانية دفع أول قسط في شهر مايو 2024

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، في إطار دوره الخدمي للمواطنين، التفاصيل بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري:

- الحد الأقصى لتمتع العميل بالتقسيط بدون فوائد على فترة الـ 6 أشهر خلال فترة الحملة هو مجموع حركات تقسيط مشترياته عبر الهاتف بحد أقصى 30 ألف جنيه.

- لا يوجد حد أقصى لعدد أو قيمة حركات المشتريات التي تم تقسيطها للبطاقة الواحدة، ولكن يوجد حد أقصى للكاش باك لعمولة التقسيط وهو مبلغ 2.070 جنيه للبطاقة الواحدة، وذلك لحركات مشتريات بمبلغ 30 ألف جنيه (في حالة تقسيط العميل مبالغ أكثر من 30 ألف جنيه يتم منحه تقسيط بدون فوائد حتى 30 ألف جنيه فقط، وما يزيد عن ذلك يتحمله العميل وفقًا للعمولات المطبقة في البنك.

- فترة التقسيط المتاحة في هذا العرض هي 6 أشهر فقط ولا يمكن تغييرها لفترات أخرى.

- يتم تطبيق العرض على معاملات الشراء التي تتم بدءًا من 1 مارس 2024 كتاريخ لإجراء الحركة وذلك حتى 15 مارس 2024.

- لتنفيذ معاملة التقسيط يجب الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالبنك، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2024 بعد خصم حركة المشتريات التي تمت خلال فترة الحملة الترويجية على البطاقة.

خصم عمولة تقسيط فترة 6 أشهر

- سيتم خصم عمولة تقسيط فترة 6 أشهر (.6.90%) في كشف حساب شهر مارس 2024 للمعاملات التي تمت وسيتم ردها في كشف حساب الشهر التالي بحد أقصى عمولة تقسيط مبلغ 30 ألف جنيه وهي 2.070 جنيه للبطاقة الواحدة.

- يجرى خصم أول قسط في كشف حساب شهر أبريل 2024 على أن يتم سداده خلال شهر مايو 2024 (قبل يوم 25 للبطاقات كلاسيك – جولد – تيتانيوم، أو قبل يوم 27 للبطاقات بلاتينم- UEFA Champion league – وورلد- سغنتشر – وورلد إيليت- انفينيت).

- في حالة إلغاء حركة التقسيط بعد تنفيذها لأي سبب وقبل نزول الأقساط يتم استبعاد تلك الحركة من إجمالي حركات المشتريات التي تم تقسيطها، ويتم إلغاء الـCash Back الخاص بها للعميل.

حركات المشتريات المحلية والدولية

- العرض ساري على حركات المشتريات المحلية والدولية من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو المواقع الإلكترونية فقط.

- العرض لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية الأصلية والإضافية.

- العرض ساري على مشترياتك من أي مكان خلال الفترة من 1 مارس وحتى 15 مارس 2024.