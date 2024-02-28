بعائد يصل إلى 27%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي

تقدم البنوك العاملة في السوق المصري، عددا كبيرا من الشهادات الادخارية، كما أن العائد على شهادات البنك الأهلي المصري يصل إلى 27% على أحدث شهادات الادخار التي يقدمها، وتعد الشهادات الادخارية أحد الطرق الآمنة لحفظ رؤوس الأموال وتنميتها.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي التي يقدمها للمواطنين، تحت مسمى «الشهادة البلاتينية السنوية» بعائد يصل 27%، وتستمر لمدة عام واحد.

الشهادة البلاتينية السنوية

- تستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادة 23.5%، ويصرف بشكل شهري، أو 27% ويصرف سنوياً في نهاية المدة.

- سعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادات.

قواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.