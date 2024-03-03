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دراما المتحدة

وصول أرملة حلمي بكر إلى جنازة زوجها بمسجد السلام (صور)

كتب:

أحمد عبدالرحمن
تصوير:

عبدالحافظ السيد
04:12 م | الأحد 03 مارس 2024
أرملة حلمي بكر في الجنازة

أرملة حلمي بكر في الجنازة

حرصت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حضور جنازة زوجها، بعد خلافات عائلية حول دفن الجثمان، خلال الأيّام الماضية.

موعد عزاء حلمي بكر 

وتقام صلاة جنازة على حلمي بكر، بمسجد السلام بمدينة نصر، وتستقبل الأسرة العزاء عقب صلاة المغرب، من مسجد الحامدية الشاذلية.

جنازة حلمي بكر

ورحل الموسيقار حلمي بكر، داخل مستشفى كفر صقر بالشرقية، بعدما تدهورت حالته الصحية.

مشوار حلمي بكر

وقدّم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقي مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي، كما قدّم نحو 48 لحنًا لمسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة، وموسيقى في الحي الشرقي، وحودايت.

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بقلم أحمد عبدالرحمن