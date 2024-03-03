تغيير موعد ومكان جنازة حلمي بكر.. العزاء مساء اليوم

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تغيير موعد ومكان جنازة الموسيقار حلمي بكر، والذي كان من المقرر لها، أن تكون عصر اليوم من مسجد النور في العباسية، لكن يتمّ التغيير في اللحظات القليلة الماضية، وفقًا لحسابها على «فيسبوك».

موعد ومكان جنازة حلمي بكر

وقالت نادية مصطفى إنّ موعد ومكان جنازة حلمي بكر ستكون اليوم بعد صلاة العصر من مسجد السلام بمدينة نصر بجوار سوق السيارات القديم، وسيُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الوفاء والأمل بمحور الشهيد.

وأوضحت أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، أنّ العزاء سيكون مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب، بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك.

وفاة حلمي بكر

ورحل الموسيقار حلمي بكر، مساء يوم الجمعة، بعد صراعٍ مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، وتم تأجيل مراسم صلاة الجنازة لحين عودة ابنه الوحيد هشام من الخارج.