ابنة حلمي بكر تنهار في جنازة والدها: «روحت فين يا بابا»

دخلت ابنة حلمي بكر في حالة من الانهيار الشديد أمام المقابر بعد دفن والدها منذ قليل في مقابر العائلة بالوفاء والأمل، وظلت تردد: «بابا يا بابا روحت فين».

صلاة الجنازة على حلمي بكر

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل حلمي بكر في مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من أصدقائه وأقاربه.

ورحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر في الساعات القليلة الماضية، داخل أحد المستشفيات في محافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية.

أعمال حلمي بكر

وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب؛ منهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوي، أصالة، مدحت صالح، علي الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربي.