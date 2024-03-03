انطلاق مبادرة «أنت الحياة» من الأقصر.. قوافل طبية وبيطرية وخدمات متكاملة

أبرز تقرير عرضته شاشة «إكسترا نيوز»، مبادرة «أنت الحياة»، التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بقرية الرزيقات بحري التابعة لمركز أرمنت جنوبي محافظة الأقصر.

مبادرة «أنت الحياة» بقرية الرزيقات

وأوضح محمد حندقها، مسؤول المتابعة الميدانية لمؤسسة «حياة كريمة» بمركز أرمنت، أنَّ مبادرة «أنت الحياة» بقرية الرزيقات، تنطلق من إحدى المدارس الإعدادية بالقرية.

وتابع: «ننفذ العديد من الأنشطة وأبرزها سداد ديون الغارمين، واستخراج كروت خدمات متكاملة لذوي الهمم، وهناك قوافل طبية وبيطرية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي».