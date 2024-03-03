مصطفى كامل يصل لأداء صلاة الجنازة على حلمي بكر في مدينة نصر

تقام حاليا صلاة الجنازة على الموسيقار الراحل حلمي بكر، في مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، بحضور عدد كبير من أصدقائه وأقاربه.

ووصل منذ قليل، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وفاة الموسيقار حلمي بكر

وغيب الموت، الموسيقار حلمي بكر، الجمعة الماضي، داخل مستشفى في محافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية.

أعمال الراحل حلمي بكر

وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، منهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوي، أصالة، مدحت صالح، وعلي الحجار، كما لحّن أوبريت «الحلم العربي».