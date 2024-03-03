«المؤتمر»: مبادرة «الوطن» لدعم ذوي الهمم تتماشى مع توجهات الدولة

أشاد طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر، بإطلاق جريدة الوطن خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم، مؤكدا أنّ الخدمة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

مبادرة «الوطن» تتماشى مع توجهات الدولة المصرية

وأضاف رسلان، أنّ جريدة الوطن دائما تأخذ زمام المبادرة في تقديم كل ما هو جديد وفريد لقرائها، لتكون متميزة ومستمرة كما كانت منذ بداية انطلاقها.

وتابع أنّ جهود كتيبة محرري الوطن في خروج محتوي يساعد قادرون باختلاف على متابعة الأعمال التلفزيونية خلال الشهر الفضيل، ستكون لها دلالة إيجابية كبيرة على المشاهدين في رمضان، موجّها الشكر لجميع القيادات التي تبنت الفكره وساهمت في خروجها للنور بأفضل صورة.