رئيس قطاع التليفزيون بـ«الوطن»: ندعم ذوي الهمم من خلال ترجمة ملخصات المسلسلات بلغة الإشارة

قال الكاتب الصحفي محمد طارق، رئيس قطاع التليفزيون بجريدة «الوطن»، إنَّ الخدمة الجديدة التي أطلقتها جريدة «الوطن» لمتابعيها من ذوي الهمم، من الصم والبكم، عبارة عن ترجمة لملخصات مسلسلات رمضان عبر لغة الإشارة، كاشفا أنها الخدمة الأولى من نوعها التي تقدم عبر بوابة إلكترونية مصرية.

وأضاف «طارق»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «dmc»: «هذه الخطوة مجرد جزء من خطة شاملة للمؤسسة لتغطية مسلسلات رمضان، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو للعدد الورقي أو حتى التليفزيون والمنصات المختلفة».

وتابع الكاتب الصحفي: «الفكرة جاءت لفريق العمل بالجريدة تأثراً بالدعم اللا محدود من الدولة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لقادرون باختلاف، ومثلما رأينا في الاحتفالية الأخيرة وتوجيه الرئيس السيسي بدعم الصندوق بـ10 مليارات جنيه، وكان دورنا كجزء من الشركة المتحدة التي تقدم دعم لا محدود لذوي الهمم أن نفكر كيف نسعدهم في الشهر الكريم».