رئيس قطاع التليفزيون بـ«الوطن»: نجهز استعدادات ضخمة لاستقبال شهر رمضان

قال الكاتب الصحفي محمد طارق، رئيس قطاع التليفزيون بجريدة الوطن، إنَّ الشركة المتحدة قدمت أول مذيعة ظهرت على الشاشات من ذوي الهمم، لافتاً إلى اهتمام «المتحدة» بهذه الفئة وتناولهم في أعمالها وآخرها مسلسل «حالة خاصة» الذي سلط الضوء على شريحة هامة للغاية وهم المصابين بالتوحد.

وأضاف «طارق»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «dmc»: «في جريدة الوطن.. نحن جزء من الشركة المتحدة، ولذلك قررنا أخذ مثل هذه الخطوة، ونعمل على إعداد العديد من المفاجآت عبر الجريدة وبوابتها الإلكترونية».

وتابع الكاتب الصحفي: «هذا هو دورنا كإعلاميين وصحفيين خلال الفترة المقبلة بتسليط الضوء على الدراما الهادفة التي تنتجها الشركة المتحدة ومن بينها الأعمال الدرامية التي ستعرض في شهر رمضان».

وأكد: «لدينا 20 عملا من بينهم 9 أعمال 15 حلقة فقط، ولكنها مادة دسمة للمشاهد سواء كوميدية أو تاريخية أو اجتماعية، وهناك تنوع كبير وضخم بالأعمال الدرامية التي ستعرض بالموسم الرمضاني 2024، ونعمل في مؤسسة الوطن كغرفة عمليات مركزية تنعقد بشكل دائم من الآن استعداداً للشهر الكريم».