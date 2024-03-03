معلومات عن حي الجمالية بالقاهرة.. يشهد تصوير مسلسل حق عرب

أماكن تراثية عديدة ظهرت في برومو مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، من ضمنها حي الجمالية الذي يشهد تصوير المسلسل، فهو مليء بالأحداث المشوقة التي كشفت عن شخصية عرب السويركي، كما أنه يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

معلومات عن حي الجمالية

نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن حي الجمالية، وفقا لما ذكر في كتاب «القاهرة وما فيها»:

- يعد حي الجمالية من أهم الأحياء في مصرنا المحروسة.

- يتمتع بشهرة تاريخية وأثرية.

- يعتبر مجمع تراث القاهرة منذ بنائها.

- يحتضن حي الجمالية على العديد من الجوامع منها جامع الأزهر، وجامع الحاكم بأمر الله، بالإضافة إلى الجامع الأقمر.

- يُنسب الحي إلى أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، ومدرسته التي بناها في الحي عام 1409م.

- يشتهر الحي بصناعة أقدم الحرف القديمة ذات الطابع الأصيل والتي تجذب زوار مصر سواء صناعة التحف النحاسية أو الخشبية ذات التراث الإسلامي.

- تبلغ مساحة الجمالية حوالي 2.5% من مساحة القاهرة.

- كانت منطقة الجمالية في العصر الفاطمي تمثل خُمس القاهرة تقريبًا، كما أنها كانت تحتوي على قصور الخلافة الفاطمية.

- تحتوي منطقة الجمالية العديد من الأماكن التاريخية منها شارع المعز وخان الخليلي من أشهر الأسواق وهو أنشأه «جهاركس الخليل»، وذلك في عصر السلطان برقوق.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار شعبي أكشن رومانسي، حول شخصية عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، الذي يواجه العديد من الصراعات مع من قتل والده، من أجل الانتقام، ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، سلوى عثمان، دنيا المصري، وآخرون، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.