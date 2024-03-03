قصة 3 مسلسلات دارت أحداثها في حي الجمالية.. حق عرب واحد منها

حضور مميز وخاص لحي الحمالية بالقاهرة تشهده الدراما المصرية من وقت لآخر، بهدف تسليط الضوء على الأجواء المصرية الفريدة والروح والعادات والتقاليد التي يتمتع بها سكان هذه المنطقة، وبعيدًا عن مسلسل «حق عرب» الذي يؤدي الفنان أحمد العوضي دور البطولة به، وتدور أحداثه في حي الجمالية، هناك أعمال تليفزيونية دارت أحداثها في هذا الحي.

قصة 3 مسلسلات دارت أحداثها في حي الجمالية

يعتبر مسلسل «الفتوة» واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المصرية التي دارت أحداثها في حي الجمالية بالقاهرة، ويعود مسلسل «الفتوة» بأحداثه إلى عام 1980 ليلقي الضوء على صراع الفتوات في حي الجمالية بين المدافعين عن حقوق الأهالي ومنهم الأسطى حسن الجبالي الذي أدى دوره الفنان ياسر جلال، وفتوات آخرين ظالمين وهم «المشاديد» رجال المعلم صابر أبو شديد فتوة الجمالية، الذي جسد شخصيته الفنان أحمد خليل.

من المسلسلات التليفزيونية الأخرى التي دارت أحداثها في حي الجمالية بالقاهرة وأظهرت التراث الإسلامى في هذا الحي هو مسلسل «رحيم» الذي أدى دور البطولة به الفنان ياسر جلال، وشهدت أحداثه نشوب صراع داخل المجتمع المصري؛ إذ أن «رحيم» رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويجرى إلقاء القبض عليه وسجنه لفترة ليست بقليلة، وبعد خروجه من السجن يُفاجأ بأن رجاله استولوا على ممتلكاته، فيبدأ رحلة البحث عن هذه الممتلكات وإعادتها.

مسلسل حق عرب

ويشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني هذا العام من خلال لعب دور البطولة في مسلسل «حق عرب»، الذي تدور أحداثه في حي الجمالية داخل إطار شعبي مليء بالحكايات والصراعات، ويضم مجموعة من الفنانين الكبار منهم وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، سلوى عثمان، دنيا المصري وآخرين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.

ويمكن لكل محبي دراما رمضان متابعة مسلسل «حق عرب» مجانًا من خلال مشاهدة شبكة قنوات «ON»، بينما الإعادة على «ON drama»، وبعيدًا عن مشاهدة حلقات المسلسل في أوقات محددة، يمكن للمشاهدين متابعة الأحداث بسهولة من خلال منصة «watch it» الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال الضغط على هذا الرابط.