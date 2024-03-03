سفارة السويد: لدينا برامج مشتركة مع مصر لدعم رائدات الأعمال من البلدين

قال هوكان إيمسجورد سفير السويد في مصر، خلال فاعليات الجلسة الثانية من اليوم الأول لقمة المرأة المصرية، إن السيدات في السويد ومصر يواجهن تحديات مشتركة، لافتة إلى ضرورة التعاون بين الدول من خلال مشاركة التجارب الخاصة بكل دولة على الصعيد المتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ما يجعلنا قادرين على إحراز تقدم في هذه القضايا.

التعاون بين مصر والسويد في مجال المرأة

وعلى الصعيد الخاص بالتعاون بين مصر والسويد في هذا المجال، قال السفير السويدي إن هناك برامج مشتركة بين البلدين لرائدات الأعمال من مصر والسويد ومن دول أخرى، حيث يمكنهن الالتقاء معًا لتقوية شركاتهن وتعزيز تواجدهن وأعمالهن.

وأشار السفير إلى أن السويد اتخذت خطوات قوية على صعيد التشريعات قبل 50 عامًا، إذا قررنا تقديم برامج رعاية الأطفال العامة، والإجازة الأبوية المشتركة، إذ كانت هناك حاجة في السوق لزيادة القوى العاملة، إضافة إلى توفير قطاعات الرعاية النهارية.

ظروف الدول تختلف عن بعضها ولا يمكن تعميم التجارب

ولفت إلى أن قطاعات الرعاية تعد مكلفة جدًا، لذا فإن العديد من النساء يتبرعن للقيام بمهام الرعاية كمتطوعات، وتساهم هؤلاء النساء في الناتج المحلي الإجمالي، ويدفعن الضرائب، ويطورن البلاد والمجتمع.

وأكد السفير السويدي، أنه لا يمكن تطبيق تجربة خاصة بدولة على أخرى حيث أن لكل دولة تحديات وظروف مختلفة.

وأشار السفير السويدي إلى أن التحديات أصبحت أكثر بكثير من الأعوام الماضية والتى على رأسها حربا أوكرانيا وغزة، موضحًا أن النساء والأطفال هم الضحايا الأكبر فى هذه الاحداث.

وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الحوار

ودعا السفير إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار، مضيفًا: "أننا كلما دعمنا المساعى السلمية لوقف الحرب نساعد الكثير من النساء والأطفال".

ولفت إلى أنه كانت هناك أزمات اقتصادية على مدار الأعوام الماضية الجميع شعر بها هناك، موضحًا أن الاستقرار الاقتصادي ومساعي الوصول الى اقتصاد مستدام تتطلب مضاعفة الجهد لتمكين المرأة، حيث إن تعليم المرأة وتمكين تواجدها في المجتمع سيكون له مردود على الاقتصاد، إذ يدعم ذلك وجود اقتصاد يتسم بالمرونة الصلابة والتى نستطيع ان نواجه به التحديات كافة.