5 طرق لتجنب العطش في رمضان.. منها عادة أثناء الصيام

مع ساعات الصيام الطويلة وعدم استقرار الطقس، من المهم جدًا للأشخاص في شهر رمضان اتخاذ احتياطات إضافية عند التعامل مع أنماط استهلاكهم للمياه، من أجل تجنب الشعور بالعطش طوال ساعات النهار، ما يضمن بقاءهم بصحة جيدة والحفاظ على ترطيب جسدهم وتوازنه طوال شهر رمضان.

وعلى الرغم من أن الجوع يمكن احتماله إلى حد ما، إلا أن التعامل مع العطش يتطلب جهدًا خاصًا، خلال ساعات الصيام، ما جعل الكثيرين يبحثون عن طرق فعالة لتجنب العطش في رمضان.

4 طرق لتجنب العطش في رمضان.. أبرزها تناول الزبادي

موقع «expatwoman»، كشف عن طرق فعالة لتجنب العطش في رمضان، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) تناول الزبادي:

حيث إن كوبا واحدا من الزبادي يحتوي على 85% من الماء، فإنه بمجرد أن تأخذ في الاعتبار جميع الفوائد الغذائية من سواء نكهات، أو عصائر، أو لبن، فضلا على أنه لا يتطلب سوى القليل من التحضير أو لا يتطلب أي تحضير، فإنه يُعد وجبة مثالية لتجنب العطش في رمضان، كما يمكن إضافة الفواكه المجففة له.

(2) تجنب القهوة والكافيين:

العناصر التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية تسحب السوائل من الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش، وفي حالة عدم القدرة على تجنبهم تمامًا خلال رمضان، فعلى الأقل يجب تقليل تناوله بعد الإفطار.

(3) تناول الأطعمة الغنية بالماء:

يجب أن يكون أي طعام غنيا بالماء، مثل البطيخ والخيار والخس والطماطم ضمن النظام الغذائي في رمضان، خاصةً وأن تلك الأطعمة ليست مرطبة فحسب، بل مليئة بالفوائد الغذائية التي تساعد على بقاء الماء لفترة أطول في جسمك.

الاستحمام في نهار رمضان يقلل الشعور بالعطش

(4) تجنب الأكل المالح والحار:

تتسبب تلك الأطعمة في الشعور حموضة المعدة وثقلها، فضلا عن أنها تتسبب في الشعور بالعطش لفترات طويلة، ما يجعل تناولها قبل الصيام يؤثر على الشعور بالعطش في ساعات النهار.

(5) الاستحمام وقت الصيام

التقرير أوصى أيضا بضرورة تجنب التعرق، والاستحمام بالماء البارد خلال نهار رمضان، ما يساعد في تخفيف العطش والإرهاق.