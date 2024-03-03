شعبة الذهب: الشراء في الوقت الحالي أفضل من البيع

تحدث الدكتور هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة» على الدولار في السوق الموازية، وسعر الذهب المحلي، موضحًا أنه جرى رصد انخفاضات كبيرة في سعر الذهب خلال الفترة الماضية، وذلك بعد موجة شرائية من المواطنين على الذهب.

المواطن الآن توقف عن النهج الشرائي القوي

وأشار «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، هناك أريحية وطمأنينة داخل نفوس المواطنين بعد تحسن الاقتصاد المصري، موضحًا أن المواطن الآن توقف عن النهج الشرائي القوي.

بورصة الذهب العالمية

ونوه بأن الذهب عالميًا يحقق أرقاما مرتفعة جديدة، إذ أنه أغلق في بورصة الذهب على سعر 2085 دولارا للأوقية وهو يعد سعرًا مرتفعًا، كما أنه بداية من غدًا سيتخطى السعر 2010 دولارات.

وشدد على أن شراء الذهب الآن أفضل من البيع والوقت الحالي فترة شرائية جيدة، موضحًا أن الذهب استثمار طويل المدى، مؤكدا أنه يتوقع مزيدًا من الاستقرار والثبات في السعر.