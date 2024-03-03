تراجع جديد في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2780 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 3-3-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 2780 جنيها مقارنة مع 2790 جنيها آخر سعر سجله أمس السبت، متراجعا بنحو 10 جنيهات، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب في مصر

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد 3-3-2024، في محلات الصاغة، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، اليوم الأحد 3-3-2023، نحو 2780 جنيها للبيع، و2730 للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الآن 3188 جنيها للبيع، و3131 جنيها للشراء، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 2391 جنيها للبيع، 2348 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة، 1865 جنيها للبيع، 1831 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 3-3-2024، في محلات الصاغة، 22 ألفا و320 جنيها.